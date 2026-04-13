Под Правдинском алиментщик с долгом более чем в полмиллиона прикрывался «не распавшимся СССР»

Мужчина платил сыну по 850 рублей в месяц вместо назначенных судом 8,8 тысячи.

Источник: Клопс.ru

В Правдинском районе местного жителя будут судить за неуплату алиментов на 11-летнего сына. Об этом в телеграм-канале регионального управления ФССП сообщили в понедельник, 13 апереля.

По решению суда мужчина 1973 года рождения обязан ежемесячно перечислять на сына 8,8 тысячи рублей. Вместо этого он платит лишь 850 рублей, потому что не признаёт российские законы и считает, что СССР продолжает существовать*. По мнению жителя области, «старых советских» денег вполне достаточно. Задолженность по алиментам достигла почти 650 тысяч рублей.

Официальной работы у мужчины нет. Имущества, с которого можно было бы взыскать деньги, приставы тоже не нашли. Горе-отца привлекали к административной ответственности и назначили 40 часов обязательных работ, но и их он отбывать не стал. Против алиментщика завели уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Жителю области грозит до года лишения свободы.

*Организации с подобными взглядами в России считаются экстремистскими.

