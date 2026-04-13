Казань вновь примет «Новую волну»

Казань во второй раз станет музыкальной столицей России: в этом году город вновь выбран площадкой для проведения престижного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Об этом на аппаратном совещании рассказал Мэр Казани Ильсур Метшин.
«Руководством страны при поддержке раиса Татарстана было принято решение о проведении фестиваля “Новая волна” в Казани. Это событие, за которое мы боролись, и второй год подряд нашему городу будет оказано доверие на несколько дней стать музыкальной столицей нашей необъятной Родины и провести глобальное событие для нашей эстрады. Казань рада принимать гостей и в очередной раз доказать, что наш город — это место, где рождаются звезды. Хочу выразить благодарность Игорю Яковлевичу Крутому, который поддерживает наши культурные начинания», — отметил Ильсур Метшин.
Один из дней фестиваля будет посвящен совместному проекту Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого. В программу также войдет концерт, посвященный 90-летию композитора Раймонда Паулса.
Он давний партнер Игоря Яковлевича, его музыка звучит в сердцах людей разных поколений — от бабушек и дедушек до молодежи. Конкурсанты обязательно познакомят зрителей с этим замечательным творческим наследием. Подробную программу Игорь Яковлевич представит чуть позже.
Опыт прошлого года продемонстрировал высокую эффективность события для развития города. Охват телеаудитории «Новой волны» составил 17,5 миллионов человек, а количество публикаций в СМИ и соцсетях превысило 1,5 тысячи.
Наша задача — выйти на показатель в 7 миллионов туристов в год. Федеральное освещение фестиваля в течение недели — это существенный вклад в туристический имидж Казани. Подобные масштабные культурные события дают мощный импульс для развития всей инфраструктуры города.
Напомним, прошлым летом Казань впервые стала площадкой для проведения Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». С 22 по 24 августа артисты боролись за победу и возможность заявить о себе в музыкальной индустрии. Обладателем главного приза стал Alex Lim (Александр Лим).
Многие участники отмечали высокий уровень организации фестиваля в Казани и большой интерес со стороны зрителей.
Всего на конкурс поступило более 6 тысяч заявок. В полуфинал отобрали 54 талантливых музыканта в возрасте от 16 до 35 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Нигерии и России. 8 августа 13 финалистов из 6 стран прибыли в столицу Татарстана специальным рейсом из Москвы.
На сцене выступили звезды отечественной эстрады, среди которых Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Пелагея, Лолита и Сосо Павлиашвили. Ведущими мероприятия стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Специально для конкурса в Казани возвели New Wave Hall — концертный зал, оснащенный современным сценическим и световым оборудованием. Конструкцию доставили в город на 60 фурах с федеральной территории «Сириус». Сборно-разборный зал без стен, выполненный в стиле альпийского шале с масштабными свесами, имеет высоту 19 метров. Вместимость площадки составляет 2,8 тыс. зрителей, а размеры сцены — 35 на 25 м. На возведение этого объекта у организаторов ушел всего один месяц.
Конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года в целях выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей, развития международного культурного обмена в сфере эстрадной музыки, популяризации новых музыкальных произведений и исполнителей. До 2014 года он ежегодно проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 по 2019 годы — в Сочи, а в 2021 и 2024 годах — на федеральной территории «Сириус». Идея проведения конкурса в столице Татарстана впервые возникла на заседании Казгордумы в 2014 году.