В Красноярск ввезли пятую с начала года партию попугаев (видео)

В аэропорту Красноярск специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 730 попугаев видов волнистые, неразлучники, кореллы и ожереловые.

Их ввезли 9 апреля из киргизского села Кашкар-Кыштак авиатранспортом для индивидуального предпринимателя, занимающегося разведением и содержанием декоративных птиц в Красноярске.

«Попугаи перевезены с соблюдением ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Таможенного союза. Сейчас они размещены в специально подготовленном помещении на карантин. В период его действия под контролем специалистов будут проведены все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия», — рассказали в Россельхознадзоре.

Отмечается, что всего с начала 2026 года в Красноярск ввезено 5 партий (3898 голов) декоративной птицы из Республики Кыргызстан.

