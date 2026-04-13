В Красноярск ввезли пятую с начала года партию попугаев (видео)

В аэропорту Красноярск специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 730 попугаев видов волнистые, неразлучники, кореллы и ожереловые.
Их ввезли 9 апреля из киргизского села Кашкар-Кыштак авиатранспортом для индивидуального предпринимателя, занимающегося разведением и содержанием декоративных птиц в Красноярске.
«Попугаи перевезены с соблюдением ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Таможенного союза. Сейчас они размещены в специально подготовленном помещении на карантин. В период его действия под контролем специалистов будут проведены все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия», — рассказали в Россельхознадзоре.
Отмечается, что всего с начала 2026 года в Красноярск ввезено 5 партий (3898 голов) декоративной птицы из Республики Кыргызстан.
