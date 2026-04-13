Эксперт назвал фразы, после которых лучше сразу класть трубку

Топ-5 ловушек мошенников в 2026 году.

Источник: IrkutskMedia.ru

Специалист по кибербезопасности компании «Стахановец» Артем Жадеев рассказал, какие словесные конструкции злоумышленники используют в 2026 году чаще всего, чтобы лишить граждан денег или завладеть конфиденциальной информацией.

Первое место в антирейтинге — фраза о взломе учётной записи на портале госуслуг с требованием назвать пришедший в сообщении код. Жадеев напоминает: настоящие сотрудники государственных структур никогда и ни при каких обстоятельствах не запрашивают подобные данные. Если это прозвучало в трубке, значит, преступник пытается проникнуть в ваш личный кабинет.

Второй тревожный сигнал — сообщение об оформлении на ваше имя кредита и указание перевести сбережения на так называемый «безопасный счёт». Эксперт категорически заявляет: такого понятия в реальной финансовой системе не существует. Эту уловку используют исключительно аферисты, чтобы убедить жертву добровольно расстаться с деньгами, пишет «Газета.Ru».

Третья фраза звучит заманчиво: «успейте сегодня открыть инвестиционный счёт, доход гарантирован». Жадеев предупреждает: на фондовом рынке невозможно гарантировать прибыль в принципе. Подобные обещания почти наверняка скрывают фальшивую платформу, созданную для хищения средств.

Четвёртый вариант развода — запугивание: «с вашего счета переводят деньги запрещённым организациям, сейчас соединим вас с ФСБ для разбирательства». Специалист поясняет: сотрудники силовых ведомств не обсуждают финансовые вопросы по телефону и уж точно не переводят звонок на другого человека.

Пятая уловка приходит уже не по телефону, а в мессенджере: сообщение с текстом «это ты на фото?» и прикреплённой ссылкой. Если перейти по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, где на устройство незаметно устанавливается вредоносное программное обеспечение. Вывод Жадеева однозначен: не кликайте на подозрительные ссылки и немедленно прекращайте общение.