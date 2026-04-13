Какие фрукты выросли в цене? Лимоны подорожали в полтора раза, яблоки и груши — на 14%

Цены на свежие овощи и фрукты в Казахстане: анализ и тенденции
По итогам марта 2026 года свежие овощи и фрукты стали на 0,3% дешевле, чем месяцем ранее. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года наблюдалось удорожание на 3,8%.
В годовом выражении, к марту 2025 года, цены практически не изменились. При этом годом ранее был отмечен рост цен на 9,1%, а в марте 2024 года — на 7,4%.
Однако общая ценовая динамика не отражает полной картины. Внутри страны сохраняется заметная региональная дифференциация. Годовое удорожание свежих овощей и фруктов по итогам марта 2026 года было зафиксировано в 15 из 20 регионов РК. Наибольший рост цен наблюдался в Улытауской (на 16,4%) и Мангистауской (на 9,4%) областях, а также в Алматы (на 7,8%).
В оставшихся пяти регионах произошло существенное удешевление: лидерами по снижению цен стали Алматинская область (на 18,4%), Шымкент (на 13%) и Карагандинская область (на 10,3%). В Астане свежие овощи и фрукты стали дешевле на 2,7%, в Актюбинской области — на 3,4%.
Различия наблюдаются не только в региональном разрезе, но и в разбивке по отдельным категориям продукции:
За год заметно выросли в цене лимоны — сразу в полтора раза.
Морковь подорожала на 26,1%.
Яблоки и груши — на 13,5%.
Апельсины стали дороже на 6,4%, свёкла — на 4,2%.
Бананы подорожали лишь на 1,6%.
Огурцы подешевели сразу на 40,9%.
Цены на помидоры снизились на 16,5%, лук — на 15,8%, капусту — на 10,1%, картофель — на 7,3%.
Сезонность — не единственный фактор, определяющий цены на свежие овощи и фрукты. Существенное влияние оказывает структура предложения: насколько рынок обеспечен внутренним производством и в каких позициях сохраняется зависимость от импорта.
В январе 2026 года объём импорта большинства овощей и фруктов уменьшился. Особенно заметно сократились поставки картофеля (в 2,9 раза), моркови (в 2,7 раза), перца (в 2,1 раза), бахчевых культур (на 43,9%) и винограда (на 41,4%). Это может говорить как о росте внутреннего производства по ряду позиций, так и о частичной замене импорта отечественной продукцией.
При этом в отдельных категориях овощей в межсезонье сохраняется высокая интенсивность внешнеторговых операций. Так, импорт огурцов и помидоров в январе увеличился на 22,4% и на 2,1% соответственно. Параллельно зафиксирован рост экспорта помидоров (в 2,1 раза), что указывает на активный товарообмен в пик тепличного сезона: в то время как одни регионы покрывают внутренний дефицит за счёт импорта, другие наращивают поставки на внешние рынки.
Помимо помидоров, существенный рост экспорта был зафиксирован и по другим категориям:
Поставки яблок за рубеж выросли в 4,5 раза.
Картофеля — в 4,3 раза.
Моркови — в 2,7 раза.
Увеличился объём экспорта капусты — на 40,7%.
Для понимания ценовой ситуации в более широком контексте важно сравнить Казахстан с другими странами Центральной Азии и ЕАЭС. РК занимает промежуточное положение между более дешёвыми рынками Центральной Азии и более дорогими рынками ЕАЭС.
По данным Numbeo на апрель 2026 года, самые доступные цены на яблоки, картофель, лук и помидоры среди стран Центральной Азии и ЕАЭС наблюдались в Узбекистане. При этом бананы и апельсины дешевле всего можно было купить в Армении.
Самые высокие цены на яблоки, картофель и помидоры были зафиксированы в России. Бананы дороже всего стоили в Казахстане, апельсины — в Узбекистане, лук — в Беларуси.
Что касается потребления овощей и фруктов, в Казахстане наблюдается его постепенное восстановление:
За год потребление фруктов выросло на 2,8%, до 82,7 кг на человека за 2025 год.
Потребление овощей (кроме картофеля) увеличилось на 3,1%, до 83,3 кг.
Потребление картофеля выросло лишь на 0,3%, до 45,5 кг на человека.
При этом если за пять лет потребление фруктов в РК выросло на 4,9%, то овощей и картофеля, наоборот, стали потреблять меньше: на 3,8% и на 9,5% соответственно.