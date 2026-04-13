Какие фрукты выросли в цене? Лимоны подорожали в полтора раза, яблоки и груши — на 14%

При этом в отдельных категориях овощей в межсезонье сохраняется высокая интенсивность внешнеторговых операций. Так, импорт огурцов и помидоров в январе увеличился на 22,4% и на 2,1% соответственно. Параллельно зафиксирован рост экспорта помидоров (в 2,1 раза), что указывает на активный товарообмен в пик тепличного сезона: в то время как одни регионы покрывают внутренний дефицит за счёт импорта, другие наращивают поставки на внешние рынки.