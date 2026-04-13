Семь авиарейсов задерживаются в нижегородском аэропорту утром 13 апреля

13 апреля из-за ограничений полетов в нижегородском аэропорту задержали семь авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, ранним утром в понедельник в нижегородском аэропорту ввели план «Ковер». Прием и отправку самолетов приостановили в 06:19. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту задерживаются семь рейсов из регулярного расписания. Со всеми пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта.
«В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляется питание», — говорится в сообщении.
Пассажирам, которые планируют вылет, рекомендуют следить за статусом своих рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. А пассажирам, которые уже находятся в терминале, просят внимательно следить за новостями по громкой связи и на табло.