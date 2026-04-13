За буллинг ученика школа № 80 Владивостока заплатит семье 80 тысяч рублей

Школа № 80 во Владивостоке должна выплатить компенсацию семье ученика, которого одноклассник долгое время травил и однажды избил прямо в школе. По данным пресс-службы Ленинского районного суда города, на которую ссылается Telegram-канал «ОПС-медиа», речь идёт о 80 тысячах рублей морального вреда ребёнку и 15 тысячах рублей судебных расходов его матери.
Как следует из сообщения, мать мальчика подала иск к муниципальной школе после конфликта между одноклассниками в учебном заведении: в результате драки ребёнок получил телесные повреждения и пережил физическую боль.
Кроме единичного инцидента с избиением, в материалы дела вошли эпизоды длительной травли, унижений и издевательств, которые, по данным суда, одноклассник регулярно устраивал в классе при других детях.
Женщина неоднократно обращалась к классному руководителю и сообщала о буллинге сына, однако, как указано в публикации, эти обращения фактически остались без реакции, а администрация школы не смогла остановить травлю.
В итоге семья решила перевести ребёнка в другое учебное заведение, чтобы прекратить постоянное давление со стороны одноклассника и изменить для него обстановку.
Ленинский районный суд Владивостока, рассматривая гражданское дело о компенсации морального вреда, признал, что школьник на протяжении длительного времени испытывал нравственные страдания из-за регулярных унижений и травли в стенах школы. Суд постановил взыскать с образовательного учреждения 80 тысяч рублей в пользу ребёнка, выступающего через законного представителя, а также компенсировать матери 15 тысяч рублей, которые она потратила на ведение дела.
Авторы Telegram-канала «ОПС-медиа» отмечают, что этим решением фактически начинают привлекать к ответственности как юридических лиц за буллинг учеников школы Владивостока. Судебный прецедент уже сформирован. При этом подчёркивается, что решение Ленинского районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.