За буллинг ученика школа № 80 Владивостока заплатит семье 80 тысяч рублей

Ленинский районный суд Владивостока, рассматривая гражданское дело о компенсации морального вреда, признал, что школьник на протяжении длительного времени испытывал нравственные страдания из-за регулярных унижений и травли в стенах школы. Суд постановил взыскать с образовательного учреждения 80 тысяч рублей в пользу ребёнка, выступающего через законного представителя, а также компенсировать матери 15 тысяч рублей, которые она потратила на ведение дела.