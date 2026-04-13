Семь авиарейсов задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту

Утреннее расписание аэропорта Нижнего Новгорода, 13 апреля, было нарушено из-за временных ограничений. Семь авиарейсов были задержаны как на прилет, так и на вылет, сообщается на онлайн-табло.
В Нижний Новгород ожидались самолеты из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Время отправления некоторых рейсов с задержкой составило от двух до трех с половиной часов.
Из Нижнего Новгорода задержки коснулись рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Самару. Наиболее продолжительная задержка ожидает пассажиров рейса авиакомпании «Россия» в столицу: вылет перенесен на четыре часа.
Представители Росавиации сообщили, что в аэропорту введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, направленные на обеспечение безопасности полетов.
Администрация аэропорта имени В. П. Чкалова заверила, что обслуживание пассажиров продолжается.
В настоящее время в Нижнем Новгороде задерживаются семь регулярных рейсов. Сотрудники авиаперевозчиков и службы аэропорта оказывают всяческое содействие пассажирам, ожидающим вылета. Для удобства пассажиров в терминале доступны питьевая вода и организовано питание.
Пассажирам, которые только собираются отправиться в аэропорт Чкалов, рекомендуют заблаговременно проверять актуальную информацию о статусе своих рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний и самого аэропорта. Тем, кто уже находится в здании аэровокзала, следует внимательно отслеживать объявления по громкой связи и информацию на информационных табло.
Ранее аэропорт закрыли в Нижнем Новгороде 13 апреля из-за угрозы атаки БПЛА.