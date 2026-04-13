Валерия Кузнецова стала чемпионкой России по многоборью ГТО

В финале «Народных игр ГТО» Максим Корзун стал бронзовым призером в дисциплине «Герой ГТО I степени». Сильнейшие атлеты России соревновались в беге на 42,2 км и выполняли пять функциональных упражнений по 100 повторений: подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, воздушные приседания, зашагивания на короб высотой 50 см и подъем туловища из положения лежа на полу.