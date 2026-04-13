Валерия Кузнецова стала чемпионкой России по многоборью ГТО

Первый чемпионат страны по многоборью ГТО и финал четвертого сезона «Народных игр ГТО» «Герой ГТО» прошли в Краснодарском крае. Участие приняли 1855 спортсменов. Наш регион представляла сборная команда Федерации многоборья ГТО Иркутской области.
Валерия Кузнецова завоевала «золото» чемпионата России среди женщин. Спортсменки выполняли четыре сложнейших комплекса: «Сила», «Гимнастика», «Выносливость» и бег на 10 км в течение четырех дней.
Борис Петровский занял пятое место среди мужчин, сообщает пресс-служба областного минспорта.
В финале «Народных игр ГТО» Максим Корзун стал бронзовым призером в дисциплине «Герой ГТО I степени». Сильнейшие атлеты России соревновались в беге на 42,2 км и выполняли пять функциональных упражнений по 100 повторений: подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, воздушные приседания, зашагивания на короб высотой 50 см и подъем туловища из положения лежа на полу.
Вячеслав Корнилов выполнил комплекс «Герой ГТО III степени» и установил два рекорда России среди любителей в рамках многоборья ГТО — 55 подъемов туловища из положения лежа за 1 минуту и 17 берпи за 1 минуту. Спортсмену исполнилось 72 года.
В финале также участвовали студенты ИРНИТУ, установившие ряд рекордов в дисциплине «Иду на рекорд». Это Валерия Бернгард, Дарья Гриценко, Руслан Синельников и Вадим Дриль.
Федерация многоборья ГТО Иркутской области выражает благодарность председателю попечительского совета Вадиму Логунову за поддержку в подготовке и командировании команды.