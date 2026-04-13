В Свердловской области на свет появились 642 младенца

В Свердловской области за неделю родились 642 малыша. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего на свет появились 345 мальчиков и 297 девочек, из них пять пар близнецов.
— Благодарна медикам за помощь и поддержку. Это мой первый опыт, но большой неуверенности не было. Сына я назвала Богданом, это долгожданный ребенок для нашей семьи, — поделилась Елизавета Крамар из Камышлова.
Отмечается, что 397 родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, еще 129 прошли в межмуниципальных центрах, и трое — в ургентных залах.
На прошлой неделе в Свердловской области родилось 657 малышей. Всего в регионе на свет появились 338 мальчиков и 319 девочек, из них восемь пар близнецов.