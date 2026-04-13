«Амкар» после матча с «Кубанью» поднялся на третье место

Матч в Краснодаре не выявило победителя.

Источник: Комсомольская правда

«Амкар Пермь» продолжил затяжную серию матчей на полях соперников в рамках чемпионата Второй лиги А. В первом круге пермяки шесть из восьми сыгранных встреч провели вне родных стен.

Очередной матч «Амкар» провел в Краснодаре против «Кубани». Упорный поединок завершился без забитых мячей — 0:0. Набранное одно результативное очко позволило пермякам войти в тройку лидеров дивизиона «Серебро».

Первый круг «Амкар» завершит 18 апреля в Перми против лидера турнирной таблицы «Алании» из Владикавказа. Затем болельщиков ждут еще два матча на стадионе «Звезда». «Амкар» 25 апреля в Перми примет столичное «Динамо-2», 2 мая — «Динамо-Ставрополь».

Второй круг пермяки завершат 14 июня также дома встречей с «Динамо-Владивосток».