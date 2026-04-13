В Волгоградской области будут судить братьев за вымогательство у бойца СВО

ВОЛГОГРАД, 13 апр — РИА Новости. Двух братьев, обвиняемых в вымогательстве у участника СВО, будут судить в Волгоградской области, сообщили в региональной прокуратуре.
По информации ведомства, в 2025 году братья инсценировали ДТП с участием автомобиля участника СВО, находившегося в отпуске после ранения. После этого, угрожая расправой, они потребовали у него 50 тысяч рублей. Под давлением мужчина был вынужден передать свой автомобиль в качестве якобы залога до выполнения этих требований, а также подписать незаполненный бланк договора купли-продажи транспортного средства.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела. Фигуранты обвиняются в совершении преступлений по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
«Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу во Фроловский городской суд Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей», — сообщили в ведомстве.