В Омске из-за выезда на встречку с начала года произошло 15 аварий

Одного из нарушителей сняла камеру на пересечении Конева и 3-й Енисейской.

Источник: Комсомольская правда

В омском УМВД поделились статистикой опасных маневров на дорогах за первый квартал 2026 года. Из-за выезда на полосу для встречного движения в регионе произошло 15 автоаварий. В них погибли пятеро человек, еще 31 получил травмы, в том числе тяжелые.

Один из таких случаев зафиксировал объектив камеры наблюдения на Левобережье. На пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской 37-летний водитель «Хендай Санта Фе» выехал на «встречку». Нарушитель уже получил так называемое «письмо счастья» — шоферу придется заплатить штраф в размере 7 500 рублей.

Ранее «КП-Омск» писала, что шофера, виновного в гибели четверых человек, отправили в тюрьму на 4,5 года.