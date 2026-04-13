В Омске из-за выезда на встречку с начала года произошло 15 аварий

В омском УМВД поделились статистикой опасных маневров на дорогах за первый квартал 2026 года. Из-за выезда на полосу для встречного движения в регионе произошло 15 автоаварий. В них погибли пятеро человек, еще 31 получил травмы, в том числе тяжелые.