Разработка ученых РФ поможет создать новые белковые наноконтейнеры для лекарств

Проведенные при помощи этой модели расчеты показали, что манипуляции всего двумя ее параметрами, размерами белковых «стройблоков» и размерами сферы, на поверхности которой протекает процесс соединения белков друг с другом, позволяют получать сферические оболочки с принципиально отличающимся устройством. В общей сложности исследователи просчитали свойства 43 типов контейнеров из нескольких десятков белковых блоков, часть из которых оказалась похожей по устройству на уже изученные природные или синтетические структуры.