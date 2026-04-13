Биржа, пенсионный фонд, покупка через интернет: как мошенники похитили больше 17 млн за неделю

Строитель из Калининграда лишился 995 тыс. руб. после звонков о якобы попытках оформить кредиты на его имя. Мошенники также убедили его в необходимости аннулировать доверенность и задекларировать наличные средства. Психолог из Балтийска и машинист из Калининграда поверили в возможность заработка на инвестициях и перевели злоумышленникам 1,5 млн и 334 тыс. руб. соответственно, в том числе кредитные средства.