Нижегородцам назвали оптимальную температуру для высадки рассады в грунт

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Вера Петрук рассказала ТАСС о важных условиях для успешной высадки томатов, перца и баклажанов в грунт. Она отметила, что для этих культур оптимальная температура почвы должна быть не ниже 15 градусов, а ночная температура — не ниже 10 градусов.