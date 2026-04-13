Нижегородцам назвали оптимальную температуру для высадки рассады в грунт

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Вера Петрук рассказала ТАСС о важных условиях для успешной высадки томатов, перца и баклажанов в грунт. Она отметила, что для этих культур оптимальная температура почвы должна быть не ниже 15 градусов, а ночная температура — не ниже 10 градусов.
Для контроля температуры почвы рекомендуется использовать специальные почвенные термометры, которые следует погружать на глубину около 10 сантиметров. Однако в Сибири существует риск заморозков до 10 июня, поэтому высаживать растения в этом регионе рекомендуется в первой декаде месяца.
Одной из первых культур, которую высаживают в грядки, является земляника. Вера Петрук подчеркнула, что соблюдение этих условий поможет обеспечить успешное развитие и плодоношение томатов, перца и баклажанов, а также других растений.
