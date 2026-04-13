На остановке «Русская» во Владивостоке появится остановочный карман

Стартовали работы по созданию остановочного кармана на остановке «Русская» во Владивостоке. Специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» приступили к обустройству в понедельник, а завершить все этапы планируется уже к следующей неделе, сообищла пресс-служба городской админитсрации.
«Дорожникам предстоит демонтировать бортовой камень и часть придорожной полосы, провести комплекс подготовительных мероприятий и обустроить карман для остановки общественного транспорта», — говорится в сообщении.
Горожан и автовладельцев просят отнестись к ним с пониманием к временным неудобствам и ограничениям.
Напомним, что остановку общественного транспорта «Гайдамак» во Владивостоке перенесут чуть ближе к улице Муравьёва-Амурского.