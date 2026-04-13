Месячник «Выбери жизнь в движении!» проходит в Иркутске

В спортивном комплексе «Авиатор» прошло показательное выступление по футболу с участием воспитанников СШ «Центр развития спорта». Воспитанники СШ «Спартак» (плавание) посетили квест-комнату «Демоны молодости: История одной зависимости». В «Патриоте» с курсантами провели беседу о формировании в молодежной среде устойчивого негативного отношения к потреблению психоактивных веществ.