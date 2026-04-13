Месячник «Выбери жизнь в движении!» проходит в Иркутске

Его организатором выступает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска. Главная цель — сформировать у молодежи устойчивую мотивацию к активному и свободному от зависимостей образу жизни, сообщает пресс-служба мэрии.
Месячник открылся флешмобом «ЗОЖ — мой выбор». В муниципальных спортивных школах, молодежном центре и Иркутском городском центре «Патриот» организовали показательные выступления спортсменов по боксу, футболу, хоккею, а также открытые диалоги со студентами и курсантами.
В спортивном комплексе «Авиатор» прошло показательное выступление по футболу с участием воспитанников СШ «Центр развития спорта». Воспитанники СШ «Спартак» (плавание) посетили квест-комнату «Демоны молодости: История одной зависимости». В «Патриоте» с курсантами провели беседу о формировании в молодежной среде устойчивого негативного отношения к потреблению психоактивных веществ.
Мероприятия месячника продолжатся до конца апреля. Все они направлены на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи Иркутска.