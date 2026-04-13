Более 3 тысяч хабаровчан переедут из ветхого жилья до конца 2026 года

Основным драйвером развития выступила «Дальневосточная и арктическая ипотека», на долю которой пришлось 82% всех кредитов с господдержкой в 2025 году. За первые три месяца текущего года жители края уже заключили договоры на сумму свыше 8 млрд рублей. Как отметил зампред правительства края Алексей Колеватых, в 2026 году власти намерены сохранить темпы строительства и сдать в эксплуатацию еще полмиллиона «квадратов».