Более 3 тысяч хабаровчан переедут из ветхого жилья до конца 2026 года

Строительный комплекс Хабаровского края показал рекордные результаты по итогам прошедшего года. Суммарный ввод жилья достиг отметки в 558 тысяч квадратных метров, что стало возможным благодаря внедрению льготных ипотечных программ и господдержке, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основным драйвером развития выступила «Дальневосточная и арктическая ипотека», на долю которой пришлось 82% всех кредитов с господдержкой в 2025 году. За первые три месяца текущего года жители края уже заключили договоры на сумму свыше 8 млрд рублей. Как отметил зампред правительства края Алексей Колеватых, в 2026 году власти намерены сохранить темпы строительства и сдать в эксплуатацию еще полмиллиона «квадратов».
Особое внимание уделяется социальным обязательствам. В третьем квартале 2026 года завершится строительство домов для переселенцев из непригодного жилья в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Кроме того, в планах на текущий год значится преображение парков, скверов и набережных. В списке объектов благоустройства — 53 пространства, включая памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны и СВО.
