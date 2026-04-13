Воронежцев предупредили о мокром снеге на трассе М4

Автодор предупредил воронежских водителей о непогоде на трассе М-4 «Дон» 13 апреля.
— Днем местами дождь, от Тульской до Воронежской области — мокрый снег. Вечером местами дождь, — сообщили в ведомстве.
В непогоду автомобилистам стоит быть особенно внимательными на дороге, соблюдать ПДД, не форсировать скорость, не делать резких маневров, соблюдать дистанцию до впереди идущих машин.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что на трассе в Павловском районе вечером 12 апреля иномарка «Ауди Q5» насмерть сбила женщину.