Спокойную неделю без геомагнитных всплесков пообещали волгоградцам

На этой неделе геомагнитная обстановка будет спокойной, вспышечная активность — низкой. Такой благоприятный прогноз выдали в лаборатории солнечной астрономии сегодня, 13 апреля. Эксперты подчеркнули, что фоновый уровень рентгеновского излучения Солнца уже около недели находится ниже уровня «С».

Геомагнитные индексы за выходные ни разу не вышли в красную зону, хотя небольшие возмущения всё же наблюдались. Вплоть до пятницы число пятен на Солнце и уровень радиоизлучения будет низким. С этого дня возможен небольшой рост возмущений из-за очередной дыры среднего размера. А вот вероятность бурь и вспышек на предстоящей неделе считается близкой к нулю. Так что метеозависимые волгоградцы могут выдохнуть и забыть про таблетки от головной боли.