В Омске представили подборку дачных участков для отдыха и инвестиций

В Омске представили подборку дачных участков, которые могут подойти как для отдыха, так и для вложений. В нее вошли объекты разного формата — от компактных домиков до участков с готовой инфраструктурой и возможностью посуточной аренды.
Один из вариантов — дом в стиле A-frame в 24 километрах от центра города. Он расположен на участке площадью 8 соток, а площадь самого дома составляет 36 квадратных метров.
Стоимость объекта — 4,15 млн рублей. В описании указано, что дом выполнен с дизайнерским ремонтом, внутри есть санузел, Wi-Fi и телевидение. На участке оборудована зона отдыха с баней и чаном. Также собственник рассматривает объект как готовый арендный бизнес: по его данным, два укомплектованных домика уже используются для посуточной сдачи.
Ещё один вариант расположен в черте Омска. Дача на участке площадью 5,8 сотки продается за 3,5 млн рублей. Как указано в объявлении, участок находится в 10 минутах от G-Drive Арены. В доме предусмотрены две кухни, спальня с кондиционером и открытая терраса на втором этаже. На территории есть каркасный бассейн, батут и зона отдыха.
Самый доступный в подборке стал кирпичный домик за 1,2 млн рублей. Он расположен на участке площадью 5 соток, а площадь дома составляет 13 квадратных метров. По данным из описания, внутри выполнена отделка вагонкой и заменена проводка. На участке есть баня, построенная в начале 2025 года, беседка, асфальтированный подъезд, а также плодовые деревья и декоративные насаждения. Вместе с объектом новому владельцу обещают передать мебель и садовый инвентарь.
При этом на рынке есть и гораздо более доступные предложения. Участок в Омске и окрестностях можно подобрать по цене примерно от 50 тысяч рублей, но чаще всего это будет неухоженная земля без коммуникаций и построек. Дачи с постройками обычно начинаются от 250 тысяч рублей. Если на участке есть дом, пусть даже ветхий, цена, как правило, стартует от 500 тысяч рублей и выше.
По словам специалистов Авито Недвижимости, перед покупкой дачи важно проверить право собственности и запросить актуальную выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что продавец действительно владеет участком и постройками.
Также стоит заранее уточнить, нет ли обременений — залога, ареста, аренды или судебных споров. Отдельное внимание нужно уделить категории земли и виду разрешенного использования: именно они определяют, можно ли строить дом, использовать участок для дачи или проживания.
Кроме того, специалисты советуют изучить историю перехода прав, поскольку частая смена владельцев или спорные сделки в прошлом могут говорить о рисках. Даже если объявление размещено на крупной площадке, надежность сделки, отмечают в Авито Недвижимости, зависит от внимательной проверки документов и отказа от предоплаты без договора.