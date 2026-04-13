Президент КХЛ Алексей Морозов: вся страна в год празднования 80-летия хоккея должна увидеть артефакты из Олимпийской коллекции Владимира Потанина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 апреля в музее Норильска стартовал уникальный выставочный проект — федеральный тур экспозиции «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы». Эту выставку «Норникель» совместно с Российским международным олимпийским университетом и Ночной хоккейной лигой приурочили к юбилею отечественного хоккея.
В церемонии открытия приняли участие легенды спорта — Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Александр Якушев, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Павел Дацюк, а также почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и руководители «Норникеля».
Старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова подчеркнула: «Мне особенно приятно, что тур выставки стартует здесь, в Норильске. С этим городом у каждого из присутствующих на открытии и Владимира Потанина связаны долгие годы жизни, надежды на светлое будущее, и не только хоккейное. Эта выставка сможет показать норильчанам, что победа начинается с упорного труда. Если ты прикладываешь усилия, тратишь время, силы и ресурсы на достижение чего-либо, рано или поздно это вознаграждается».
В стенах музея представлены 60 редчайших артефактов из личного собрания президента «Норникеля», председателя попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимира Потанина. Оригинальные олимпийские медали, дипломы, факелы и предметы экипировки прославленных хоккеистов — все, что связано с золотой историей отечественного хоккея, от золотого дебюта сборной СССР в Кортина-д’Ампеццо в 1956 году до триумфа в Пхенчхане в 2018 году.
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, выступая с приветственным словом, отметил: "Это моя первая поездка в Норильск и, конечно, я впечатлен! У меня уже состоялась экскурсия на производство. Это невероятно тяжелая работа, я выражаю огромное почтение всем трудящимся. Хоккей — большая часть моей жизни. Я вижу фотографию Харламова 1969 года и понимаю, что мне было в то время где-то 19. Я уже был фанатом советского хоккея. Нахлынули чудесные воспоминания.
Это замечательная выставка, я узнал множество своих друзей на фотографиях. Время бежит так быстро. Для меня это все очень эмоционально. В СССР, а теперь уже в России хоккей — неотъемлемая часть истории. Я бы даже сказал — религия. В коллекции на меня произвели впечатление золотые медали. Они очень разные. Золотые медали Альбервиля сделаны из хрусталя. Невероятное зрелище. Я думаю, что Норильск вполне можно назвать не только Родиной Льда, но и Родиной наследия отечественного хоккея. Олимпийская выставка начинает свое движение именно отсюда. Я поздравляю Владимира Потанина, спасибо ему за возможность увидеть все артефакты своими глазами. Ранее мне не доводилось встретить такую потрясающую личную коллекцию".
Хранителем Олимпийской коллекции Владимира Потанина является ректор Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ), академик Российской академии образования Лев Белоусов. На открытии выставки, он особо подчеркнул присутствие огромного количества великих спортсменов.
«Открывать выставку, находясь среди такого количество звезд хоккея — такое у меня впервые, — сказал Белоусов. — Коллекция Владимира Потанина уникальна. Всего в ней более 400 экспонатов. В основном, это медали, еще со времен барона Пьера де Кубертена. В ней есть медали всех Олимпийских игр, а также дипломы, кубки, факелы и многое другое. Здесь, на выставке, представлена ее хоккейная часть, относящаяся к победам нашей сборной и тем героям, которые прославили хоккейную мощь нашей страны».
После открытия коллекция Музея Норильска пополнилась новым экспонатом. Легенды хоккея подарили музею игровой свитер IX Благотворительного матча с первым номером, на котором оставили автографы все участники матча этого года.
Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов приглашает всех посетить выставку.
"Отрадно, что именно в Норильске стартует выставка коллекции Владимира Олеговича. Норильчане смогут прийти, увидеть артефакты, вспомнить историю наших великих побед. Конечно, хочется, чтобы вся страна была погружена и успела в год празднования 80-летия увидеть эти артефакты, медали, кубки, фотографии. Я приглашаю всех посетить этот музей, эту выставку и вспомнить победы наших ветеранов, — сказал он.
Самому Алексею Морозову запала в душу форма Харламова. «Я даже для себя сделал фотографию, чтобы она у меня была в телефоне, всегда была при мне. Увидеть 12 номер вживую — невероятно. Я много слышал об этом и очень приятно, что смог посмотреть сам, — отметил президент КХЛ. — Владимир Олегович Потанин всегда рядом с нами. Всегда дает советы, много разговаривает с нами. Очень приятно, что он нас поддерживает, он поддерживал нас и на Олимпийских играх, когда наша российская команда выигрывала. Майка с тех игр даже есть здесь. Ребята расписались на этой майке с благодарностью Владимиру Олеговичу за поддержку и организацию, и она теперь тут экспонирована. Когда такие люди, как Владимир Потанин, вкладывают душу в развитие хоккея, хочется только творить и побеждать».
Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов также считает, что такая выставка должна была стартовать именно здесь, в Заполярье.
«Для меня лично и для всех наших прославленных хоккеистов большая честь быть в этот день в Норильске. Мы уже девятый год приезжаем сюда, видим, насколько жители Норильска любят хоккей. В Музее также бывали не один раз, прониклись историей города и всего удивительного края. Красота севера не отпускает тех, кто побывал здесь хотя бы один раз. Я уверен, что детишки, которые увидят эту выставку, захотят стать такими же великими спортсменами, как те, кто присутствует в этом зале. В Норильск приезжает несколько поколений прославленных хоккеистов, это наша большая хоккейная семья. Выставка “Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы” поедет по стране и даст многое болельщикам в разных уголках нашей родины».
С 11 апреля выставка открыта для всех желающих. Она будет работать в Музее Норильска до 14 июня.
{gallery}NN/2026/vist{/gallery}