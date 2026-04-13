Иностранные блогеры отпраздновали Пасху в Нижнем Новгороде

В городе организовали тур для зарубежных блогеров.

Зарубежные блогеры приехали в Нижний Новгород на празднование Пасхи. Трехдневный блог-тур, посвященный культурному и духовному наследию России, для иностранцев подготовили АНО «ОКА» и Нижегородская Епархия.

Как сообщают организаторы, 11 апреля в Нижний Новгород приехали Чад З. Хауэр (Chad Z), Елизавета Остапчук (Liza Graf), Оливье Руа Пеллетье (Olivier in Russia), Лера Беккер, Попова Нина и Юсуфджан Каракоч (Россия Глазами Турка). В этот же день участники успели прогуляться по историческому центру Нижнего Новгорода.

12 апреля, в день празднования Светлой Пасхи, зарубежные гости приняли участие в Крестном ходе и попробовали гигантский кулич и Царь-пасху. В последний день тура вместе с переселенцами они посетят женский кризисный центр.

Ранее сообщалось о том, что отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск — приехал в Нижний Новгород. За пару дней бизнесмен успел посмотреть город, посетить ИТ-кампус «Неймарк» и встретиться с переселенцами из Западной Европы, США и Канады. После Маск старший поделился с нижегородцами своими впечатлениями о городе и стране.

