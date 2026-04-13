В Астраханской области состоялся семинар по турбизнесу

Эксперты рассказали о программах льготного финансирования.

Источник: Национальные проекты России

Семинар по турбизнесу прошел в Астраханской области. На мероприятии в том числе обсуждали господдержку по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.

Открывая встречу, заместитель министра экономического развития Астраханской области Лилия Колмакова обозначила приоритетные направления поддержки отрасли. Туризм рассматривается не просто как сфера услуг, но и как важная часть экономики региона, требующая системного подхода.

Генеральный директор Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ирина Азарова представила практические инструменты и рассказала о программах льготного финансирования, которые позволяют предпринимателям получать средства на развитие на выгодных условиях. Кроме того, представитель центра «Мой бизнес» Ольга Гридасова детально объяснила, какие меры поддержки доступны участникам кластера «Сервис и туризм».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.