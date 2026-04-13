Белорусский адвокат сказал, как наказать обидчика за оскорбление

Если скандал был публичным и оскорбления прозвучали в присутствии третьих лиц, то можно подать гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В суде нужно будет объективно подтвердить или опровергнуть, является ли лицо тем, кем его называют или в чем его обвиняют. А также пояснить, были ли сведения распространены, то есть стали ли они известны хотя бы одному человеку, кроме пострадавшего. В иске человек может потребовать опровержение порочащих сведений и возмещение морального вреда.