Белорусский адвокат сказал, как наказать обидчика за оскорбление

Белорусский адвокат рассказал, как наказывать обидчиков за оскорбление и защищать свою честь и достоинство, пишет «Мiнская праўда».
По словам адвоката Дмитрия Вакшеля, белорусы могут защитить себя от разного рода оскорблений. Так, если в адрес человека в неприличной форме умышленно высказали что-то унижающее честь и достоинство личности, то сначала нужно обратиться в милицию. Заявление правоохранители примут, если обидчик использовал нецензурную брань, непристойные жесты, унизительные сравнения.
Оскорбление признают умышленным, когда лицо осознавало оскорбительный характер своих действий и желало унизить другого. Если оскорбившего привлекли к административной ответственности, то человек еще может обратиться в суд с гражданским иском, чтобы взыскать с обидчика компенсацию морального вреда.
Если скандал был публичным и оскорбления прозвучали в присутствии третьих лиц, то можно подать гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В суде нужно будет объективно подтвердить или опровергнуть, является ли лицо тем, кем его называют или в чем его обвиняют. А также пояснить, были ли сведения распространены, то есть стали ли они известны хотя бы одному человеку, кроме пострадавшего. В иске человек может потребовать опровержение порочащих сведений и возмещение морального вреда.
К слову, если в первом случае у человека есть два месяца, чтобы обратиться в милицию, то иск о защите чести и достоинства можно подать в любое время, так как срок давности на такого рода требования не распространяется.
— Если оскорбление сопровождалось побоями, нужно обратиться в милицию и пройти медосвидетельствование, чтобы зафиксировать имеющиеся следы насилия, — пояснил юрист.
Срок для обращения в милицию также составляет два месяца с момента правонарушения. Если травмы были серьезными, то возможно привлечение к уголовной ответственности. Кроме того, пострадавший от побоев может обратиться в суд с гражданским иском о возмещении морального вреда.
