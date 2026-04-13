В Волгограде простятся с первым Народным учителем России

В 1973 году Юрий Назаров стал директором Волгоградского гидромелиоративного техникума, а ныне Волгоградского технического колледжа. За время своей работы, вспоминают коллеги, он внес немало новшеств в работу ссуза и вывел его на качественно новый уровень. Под его управлением колледж девять раз участвовал во Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства СССР, а сам Назаров был удостоен Золотой медали главной выставки страны.