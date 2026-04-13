В Красноярске на автобусный маршрут № 98 выйдут новые перевозчики

С 15 апреля обслуживанием одного из самых популярных автобусных маршрутов займутся два новых перевозчика. С ними заключены контракты по итогам конкурса, сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. Решение о смене подрядчика было принято из-за многочисленных жалоб жителей на нестабильную работу транспорта, который связывает густонаселённые микрорайоны. Теперь на линию выйдет 12 единиц техники, включая автобусы большого класса. Это позволит снизить переполненность салонов в часы пик, отмечают Город Прима. Мэр Сергей Верещагин поручил ответственным службам контролировать, как новые подрядчики соблюдают расписание и график выпуска транспорта на линию.