В Первоуральске прошел обзор выставки «Женское лицо русской истории»

Обзор книжной выставки «Женское лицо русской истории» состоялся 7 апреля в библиотеке № 4 в городе Первоуральске Свердловской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Семья», сообщили в централизованной библиотечной системе.
Книжная экспозиция была посвящена русским женщинам, которые известны во всем мире. В ходе мероприятия ведущий отметил, что русские женщины на протяжении веков вызывают искреннее восхищение не только внешней красотой, но и силой духа, стойкостью характера и особым очарованием. В разделе «Обыкновенные богини» гости могли узнать о балеринах Анне Павловой и Майе Плисецкой, поэтессе Анне Ахматовой и музе французского живописца Анри Матисса Лидии Делекторской.
В разделе «Защищая Родину» ведущий представил одноименную книгу Любови Виноградовой и сборник документов о женщинах — участницах Великой Отечественной войны. Посетители узнали, что СССР был единственной страной во Второй мировой войне, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях, а в представленных книгах можно увидеть фотографии, сканы документов и другие материалы.
