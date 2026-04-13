В Первоуральске прошел обзор выставки «Женское лицо русской истории»

Книжная экспозиция была посвящена русским женщинам, которые известны во всем мире. В ходе мероприятия ведущий отметил, что русские женщины на протяжении веков вызывают искреннее восхищение не только внешней красотой, но и силой духа, стойкостью характера и особым очарованием. В разделе «Обыкновенные богини» гости могли узнать о балеринах Анне Павловой и Майе Плисецкой, поэтессе Анне Ахматовой и музе французского живописца Анри Матисса Лидии Делекторской.