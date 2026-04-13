Разгоняем желчь. Врач Коновалова дала простые советы от весенней хандры

Смехотерапия — доказанное средство от весеннего истощения и хандры. Она укрепляет также гормональное здоровье. А что еще поможет наполниться бодростью и радостью?
В чем причина «весенних обострений»
«Весной часто приходит ощущение, что зима забрала силы, — рассказала aif.ru врач-реабилитолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова. — Ощущается усталость и истощение. А хочется наполниться бодростью и жизнерадостностью! Врачи весной отмечают рост аллергических заболеваний, патологий желудочно-кишечного тракта, инфекционных процессов и психических расстройств. Это объясняют нехваткой витаминов и накопившимся за зимний период дефицитом солнечной энергии, которая не только отвечает за синтез витамина D, но и регулирует активность мозга. Именно изменение нервной возбудимости становится причиной “весенних обострений”».
Как уберечь себя от этого, наполниться энергией? По словам врача, ответ находится в особом разделе медицины — хрономедицине, которая изучает закономерности здоровья по сезонам и суточным ритмам организма. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вернуть жизненные силы.
Пять правил, чтобы избавиться от весенней усталости
Первое правило: защищайтесь от разрушительных мыслей. Гнев, раздражительность, обида, зависть, ревность — самые опасные для здоровья эмоции весной. Они приводят к повреждающему действию на печень и желчный пузырь, которые весной важно укрепить. Берегите себя от общения с людьми, которые вызывают у вас эти переживания. Окружайте себя теми, с кем вы можете испытывать счастье, радость и любовь.
Второе правило: активируйте зоны желчного пузыря и печени на теле.
- Массируйте височные зоны, смещая сухожильный шлем и устраняя проминанием болезненные точки.
- Отстукивайте наружную поверхность бедра, голени сверху вниз перед каждым приемом пищи.
- Проминайте болезненные точки на стопе в промежутках между 1 и 2, 4 и 5-й плюсневыми косточками (продолжение пальцев).
- При отсутствии желчекаменной болезни заводите пальцы под правое подреберье и вычерпывающими движениями подталкивайте желчь к средней линии живота перед каждым приемом пищи.
- Старайтесь больше ходить, танцевать, двигать руками.
- Зона печени и желудка находится в области грудной мышцы. Мытье полов на коленях, ношение коромысла, стирка белья руками, колка дров — самые эффективные лечебные упражнения от весенней хандры.
Третье правило: старайтесь ложиться спать до 22:30. Это связано с суточным ритмом работы желчного пузыря и печени. Позволит также отрегулировать ночное снижение кортизола («гормон стресса»), что необходимо как для здорового иммунитета, так и для повышения стрессоустойчивости.
Четвертое правило: чаще смейтесь и улыбайтесь. Смехотерапия — самая простая и результативная практика от снижения настроения. Находите возможность смеяться не менее 17 раз в день до содрогания грудобрюшной диафрагмы. Ученые доказали, что это обязательное условие для гормонального здоровья. Стройте рожицы перед зеркалом в паре с другом, щекочите друг друга, читайте юмористические рассказы.
Пятое правило: настройтесь на любовь. Особой силой для здоровья весной станет состояние влюбленности! Проминайте кулаком середину грудины, отстукивайте по средней линии внутреннюю сторону предплечья от локтевого сгиба до кисти до покраснения. Эти простые упражнения помогут вам настроить свое тело на чувство любви — к себе, близким, профессии, жизни!