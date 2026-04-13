Губернатор Ростовской области встретился с главой ФФОМС

Юрий Слюсарь и Илья Баланин обсудили итоги работы донского отделения ФОМС.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках встречи говорили об итогах работы регионального отделения фонда.

Илья Баланин рассказал о новых возможностях программы государственных гарантий по полису ОМС, доступных жителям Дона в 2026 году. По полису пациенты могут проходить удаленный мониторинг глюкозы крови и давления, лечить гепатит С. Кроме того, впервые в рамках ОМС пациенты имеют право на бесплатную трансплантацию почки.

Основной акцент — профилактика и раннее выявление заболеваний. Врачи смогут дистанционно в режиме реального времени отслеживать показатели пациентов с диабетом и гипертонией. Такая работа поможет вовремя корректировать лечение.

— Территориальная программа за 2025 год выполнена, и это говорит о том, что все виды и направлений медицинской помощи, принятые правительством России в рамках программы госгарантий, доступны для жителей Ростовской области, — отметил по итогам встречи Илья Баланин.

Юрий Слюсарь подчеркнул важность государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Губернатор поставил задачу своевременно проинформировать жителей области о новых возможностях системы ОМС.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше