Губернатор Ростовской области встретился с главой ФФОМС

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В рамках встречи говорили об итогах работы регионального отделения фонда.
Илья Баланин рассказал о новых возможностях программы государственных гарантий по полису ОМС, доступных жителям Дона в 2026 году. По полису пациенты могут проходить удаленный мониторинг глюкозы крови и давления, лечить гепатит С. Кроме того, впервые в рамках ОМС пациенты имеют право на бесплатную трансплантацию почки.
Основной акцент — профилактика и раннее выявление заболеваний. Врачи смогут дистанционно в режиме реального времени отслеживать показатели пациентов с диабетом и гипертонией. Такая работа поможет вовремя корректировать лечение.
— Территориальная программа за 2025 год выполнена, и это говорит о том, что все виды и направлений медицинской помощи, принятые правительством России в рамках программы госгарантий, доступны для жителей Ростовской области, — отметил по итогам встречи Илья Баланин.
Юрий Слюсарь подчеркнул важность государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Губернатор поставил задачу своевременно проинформировать жителей области о новых возможностях системы ОМС.
