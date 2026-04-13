В Челябинской области эксперты побывали в центре экомониторинга

Эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга ознакомились с возможностями центра экологического мониторинга (ЦЭМ) в Челябинской области. Он работает в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии региона.
Начальник центра экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин рассказал о том, как работают лаборатории и проводятся исследования и аналитика данных, поступающих в Единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха. Также он показал гостям оборудование и передвижную лабораторию, которая позволяет оперативно отбирать пробы воздуха в любой точке города.
Выезд на площадку стал продолжением масштабного семинара по вопросам современных систем мониторинга атмосферного воздуха, прошедшего 8 апреля в центре «Мой бизнес». Представители компаний «Интеграл» Кирилл Честнов, «Ай-Эм-Си» Евгений Панков и Ринат Сайфуллин совместно с руководством ЦЭМа обсудили перспективы развития систем экологического мониторинга в регионах.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.