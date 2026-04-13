В Архангельской области подвели итоги молодежной акции «Арктический ветер»

Участниками стали более 200 школьников и студентов.

Источник: Национальные проекты России

Молодежная патриотическая акция «Арктический ветер» проводилась с 30 марта по 5 апреля в Архангельской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.

«Под руководством наставников — опытных бойцов студенческих отрядов — ребята очистили от снега больше 30 территорий у памятников и мемориалов, помогли в решении хозяйственных вопросов 16 детским садам и областной больнице, а также навели порядок в общественных пространствах населенных пунктов и оказали адресную помощь пожилым людям», — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Акция прошла в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме, Вельске, Березнике, Карпогорах и Плесецке, где работали 15 отрядов. Участниками стали более 200 школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет, а благополучателями — около 7500 жителей региона. Например, в Котласе подростки благоустроили территорию центра дополнительного образования, в Коряжме — школы и центра «Родина», в Вельске, Березнике, Карпогорах и Плесецке — общественные пространства.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.