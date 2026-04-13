Для юных москвичей подготовили викторину о столичных оранжереях

Викторину, посвященную оранжереям в Москве, опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин — детям». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Самые юные участники в возрасте от 6 до 7 лет выяснят, где в столице растет огромная пальма, чем примечательны листья цветка каланхоэ, а также какое необычное название носит один из оранжерейных корпусов в музее-заповеднике «Царицыно». Ребята в возрасте от 8 до 10 лет, узнают, какой оранжерейный комплекс столицы имеет 250-летнюю историю, что такое перлит, а также какое растение в процессе эволюции научилось маскироваться под гальку. Подростки от 11 до 13 лет познакомятся с хищным растением непентес и выяснят, чем оно питается.
Также юные пользователи прикоснутся к истории садоводства и узнают, какие растения выращивали раньше в знаменитых царицынских оранжереях. Участвуя в викторине, дети в увлекательном формате проверят эрудицию, углубят знания об удивительном мире растений и раскроют секреты старейших оранжерей столицы.
