Семь рейсов задержали в нижегородском аэропорту из-за ограничений

Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов.

Источник: Нижегородская правда

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов. В связи с этим на более позднее время были перенесены семь рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, около 06:17 в нижегородском аэропорту ввели ограничения на полеты. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

На текущий момент в Нижнем Новгороде задержали семь рейсов из регулярного расписания аэропорта. Среди них — самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и Самары. Кроме того, был перенесен рейс в Минеральные воды.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляется питание.

Пассажирам рекомендуют проверять информацию о рейсах на онлайн-табло, а также следить за новостями по громкой связи в аэропорту.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновляются с 8 июня.