На выставке-форуме «Интурмаркет» представили туристический потенциал Коми

Туристический потенциал Республики Коми презентовали на XXI Международной выставке-форуме гостеприимства регионов «Интурмаркет». Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
Ключевым событием стала презентация летнего туристического сезона — 2026, которая прошла 3 апреля. Главным акцентом стал запуск единой линейки событийных мероприятий #КомиЛето. Гостям рассказали о ключевых событийных праздниках этого лета, главных туристических продуктах и уникальных возможностях для путешественников. В финале презентации прошел розыгрыш туристической путевки в Республику Коми от Финно-угорского этнопарка.
На протяжении всей работы выставки стенд региона был местом притяжения для гостей. Все желающие могли получить актуальную информацию о туристских программах, приобрести региональную сувенирную продукцию, принять участие в оригинальном мастер-классе по рисованию нефтью, а также забрать с собой буклеты, открытки и путеводители по Республике Коми.
«Наша задача — показать, что Коми — это современное, комфортное и очень интересное направление для путешествий. Мы привезли на выставку не только яркую событийную программу #КомиЛето, но и конкретные туристические продукты, готовые к продаже. Особенно ценно, что нам удалось провести переговоры с партнерами из Нижегородской области и других регионов», — отметила министр туризма Республики Коми Мария Бадмацыренова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.