Красноярцам напомнили правила утилизации автомобильных шин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с началом подготовки автомобилей к летнему сезону жителям напомнили о правилах утилизации старых шин. Использованную резину запрещено выбрасывать на площадки для твердых коммунальных отходов — мусоровозы ее не забирают, а на полигонах такие отходы не принимаются. Брошенные или закопанные шины разлагаются более 100 лет и могут выделять токсичные вещества.
Автовладельцы обязаны самостоятельно сдавать непригодные шины на переработку. Если покрышки обнаружены на частной территории, ответственность за их вывоз несёт собственник или арендатор участка.
Бесплатный прием авторезины организован в пункте ПАО «Тат-нефть» в районе поселка Сухая Балка (15-й км трассы Красноярск — Енисейск). Здесь принимают шины от легковых и грузовых автомобилей, включая шипованные. Индустриальные и сельхозшины не принимаются.
За нарушение правил утилизации предусмотрены штрафы: для граждан — до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей, а при повторных нарушениях суммы увеличиваются. В отдельных случаях возможен штраф до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности, сообщили в администрации города.