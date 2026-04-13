Красноярцам напомнили правила утилизации автомобильных шин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с началом подготовки автомобилей к летнему сезону жителям напомнили о правилах утилизации старых шин. Использованную резину запрещено выбрасывать на площадки для твердых коммунальных отходов — мусоровозы ее не забирают, а на полигонах такие отходы не принимаются. Брошенные или закопанные шины разлагаются более 100 лет и могут выделять токсичные вещества.