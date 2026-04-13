Учителей Приволжья научат управлять дронами

В то время как школьники привыкли видеть своих учителей у доски с мелом в руках, сами педагоги осваивают технологии будущего. С 10 апреля в Мининском университете запущена беспрецедентная программа повышения квалификации: 4000 преподавателей математики, физики, химии, биологии и информатики из всего Приволжского федерального округа будут учиться управлять БПЛА, работать с VR-лабораториями и внедрять искусственный интеллект в уроки.
Курсы, организованные по поручению Минпросвещения России, призваны не просто дать теорию, а кардинально изменить подход к преподаванию естественно-научных дисциплин. Учителям предстоит 36 часов интенсивной практики на оборудовании Центра экспериментальной физики и химии, включая легендарную «Фабрику процессов». Физики и информатики уже в первый день разбирали квадрокоптеры в специализированной лаборатории БПЛА, химики осваивали бережливые технологии, а биологи — современные методы профориентации.
По словам министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, удержать педагогов в школе можно только через интерес и развитие.
— Ситуация с учителями естественно-научного профиля выравнивается. Мы закрываем дефицит не приказами, а созданием среды. Когда молодой педагог видит цель и чувствует поддержку коллектива, он остается. Студенты старших курсов после практики уже завтра становятся штатными педагогами — это и есть системное решение, — сказал Михаил Пучков.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков заявил о смене парадигмы: вуз переходит от чистого педагогического образования к синтезу с инженерией. «Технологический суверенитет страны — наша задача. Мы готовим инженеров, способных объяснять», — подчеркнул он.
Первый проректор Государственного университета просвещения Евгений Малеванов добавил, что к 2030 году все учителя пяти ключевых предметов пройдут аналогичные курсы, а уже в 2027 году выйдет новый учебник информатики с мощным блоком по искусственному интеллекту.
Партнерство с промышленными гигантами — ГК «ГАЗ», ОЭЗ «Кулибин» и ВМЗ — позволит педагогам не только получить сертификаты, но и увидеть производство изнутри на экскурсиях, а затем сразу внедрить полученные алгоритмы в школах.