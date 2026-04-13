Больше сотни пьяных водителей поймали на выходных в Красноярском крае (видео)

Госавтоинспекция Красноярского края напоминает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено и влечет за собой серьезные правовые последствия. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.