Больше сотни пьяных водителей поймали на выходных в Красноярском крае (видео)

В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали, что за выходные на дорогах региона инспекторы ДПС поймали 114 пьяных водителей.
В том числе были отстранены от управления 25 автолюбителей, не имевших водительского удостоверения и севших за руль в нетрезвом виде. В отношении правонарушителей сотрудники ДПС составили административные материалы за езду в состоянии опьянения.
Среди автолюбителей, попавших в поле зрения полицейских, 7 нарушителей ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь их ожидает уголовное преследование по ст. 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция Красноярского края напоминает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено и влечет за собой серьезные правовые последствия. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.
