Родители красноярских школьников вместе с министром образования края написали пробный ЕГЭ

Красноярский край в десятый раз присоединился ко Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Участие в ней приняла и министр образования региона Татьяна Гридасова.
Пункт сдачи сокращенного варианта экзамена по русскому языку организовали в красноярской гимназии № 14. За 30 минут нужно было выполнить 10 заданий из первой части и написать небольшое сочинение объемом не менее 100 слов. В остальном процедура такая же, как и у детей: взрослые прошли регистрацию, оставили личные вещи, за парты сели по одному, с собой взяли только паспорта и ручки. Работы проверила специальная комиссия, о своих результатах каждый узнал индивидуально.
Мама одной из выпускниц Татьяна Аносова, получившая максимальный балл, рассказала, что ей было очень интересно поучаствовать в таком эксперименте:
«Задания вообще не показались сложными, учитывая, что школу я закончила больше 20 лет назад. Для наших детей, которые весь материал проходят в школе, готовятся к экзаменам, мне кажется, написать ЕГЭ на высокий балл — более чем реально».
В министерстве образования отметили, что в Красноярском крае акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проходит во всех муниципальных округах. К ней уже присоединились более тысячи мам и пап.
«Нам важно показать взрослым, что процедура сдачи ЕГЭ — максимально прозрачна и объективна, что все дети находятся в равных условиях, а задания не выходят за рамки школьной программы. И эта акция — прекрасная возможность продемонстрировать мамам и папам, как пройдет экзамен у их детей. А это значит, что родители смогут правильно настроить своего ребенка перед итоговыми испытаниями, снять лишнее эмоциональное напряжение в период экзаменационной кампании», — прокомментировала Татьяна Гридасова.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.