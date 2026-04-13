Родители красноярских школьников вместе с министром образования края написали пробный ЕГЭ

Пункт сдачи сокращенного варианта экзамена по русскому языку организовали в красноярской гимназии № 14. За 30 минут нужно было выполнить 10 заданий из первой части и написать небольшое сочинение объемом не менее 100 слов. В остальном процедура такая же, как и у детей: взрослые прошли регистрацию, оставили личные вещи, за парты сели по одному, с собой взяли только паспорта и ручки. Работы проверила специальная комиссия, о своих результатах каждый узнал индивидуально.