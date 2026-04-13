Вековой юбилей отметила жительница города Шахты

Уже в первые дни войны вступила в ряды партизанского отряда «За Родину», взяв на себя обязанности связной. В пятнадцать лет, плечом к плечу с отцом и братом, она ежедневно рисковала жизнью, перенося к бойцам Красной Армии боеприпасы, провизию и секретные донесения. Позже её боевая дорога продолжилась в партизанской бригаде «Штурмовая». Однако летом 1944 года оккупанты угнали её в Восточную Пруссию, в город Гердау. Там, в тяжёлом плену, вплоть до 8 марта 1945 года ей пришлось трудиться на полевых работах у местного землевладельца. Освободила девушку наступающая Красная Армия. После прохождения проверки в фильтрационном лагере под литовским Кибартаем Аля Степановна получила направление в совхоз имени Крупской, где и встретила свою судьбу — будущего супруга.