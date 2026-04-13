На Дону программу ОМС расширили вплоть до трансплантации почки

С 2026 года в Ростовской области расширен перечень медицинских услуг по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь пациенты имеют право на бесплатную трансплантацию почки, сообщается на сайте правительства региона.
Программа предусматривает удалённый мониторинг уровня глюкозы и артериального давления, а также терапию гепатита С. Врачи смогут дистанционно наблюдать за пациентами с диабетом и гипертонией, своевременно корректируя лечение для профилактики осложнений и снижения частоты госпитализаций. Люди с хроническими заболеваниями получат бесплатные устройства для удалённого контроля показателей здоровья.
Пациентов, у которых в ходе диспансеризации выявят риски сердечно-сосудистых заболеваний, будут направлять на высокотехнологичное вмешательство.