222 иностранца выдворили из Волгоградской области в 2026 году

С начала года 222 иностранца, незаконно пребывавших на территории Волгоградской области, вернулись на родину. За минувшую неделю приставы выдворили из России еще 20 человек, нарушивших правила въезда или режим пребывания в стране, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону. Среди них граждане Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.