В Кировском районе убрали 11 несанкционированных свалок с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Кировском районе Красноярска убрали 11 несанкционированных свалок. С улиц Семафорной, Академика Вавилова и Академика Павлова вывезли около 120 кубометров отходов, еще 30 кубометров мусора убрали с других участков, включая район Злобинского кладбища.
Свалки выявлялись в ходе совместной работы администрации и жителей: специалисты проводили рейды, а горожане сообщали о проблемах через соцсети и на встречах с властями. В числе отходов — бытовой и крупногабаритный мусор, ветки и строительные материалы.
В администрации подчеркнули, что бюджетные средства не должны тратиться на устранение последствий несанкционированного выброса мусора. При этом уборка проводится только на муниципальных и неразграниченных территориях — за частные участки отвечают владельцы.
На ликвидацию свалок в 2026 году заключен контракт на 19,8 млн рублей, планируется вывезти около 11 тысяч кубометров отходов. В первом квартале на эти цели уже направлено около 300 тысяч рублей. Также власти рассматривают установку камер видеонаблюдения для выявления нарушителей.
За создание несанкционированных свалок предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей. Сообщить о фактах незаконного захламления можно в административную комиссию или полицию.