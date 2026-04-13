В Кировском районе убрали 11 несанкционированных свалок с начала года

На ликвидацию свалок в 2026 году заключен контракт на 19,8 млн рублей, планируется вывезти около 11 тысяч кубометров отходов. В первом квартале на эти цели уже направлено около 300 тысяч рублей. Также власти рассматривают установку камер видеонаблюдения для выявления нарушителей.