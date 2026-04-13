В Хабаровске создадут памятник Гагарину там, где он посадил дерево

В Хабаровске заложили капсулу на месте будущего памятника Юрию Гагарину — мемориал появится на территории парка, где космонавт лично посадил дерево во время визита в город, — сообщает пресс-служба мэрии.
Торжественная церемония прошла на центральной аллее парка имени Юрия Гагарина в Индустриальном районе. В ней приняли участие мэр города Сергей Кравчук, внук первого космонавта Юрий Кондратчик, ветераны, юнармейцы и школьники.
Как отметил глава города, выбор места для памятника не случаен и связан с историей визита Гагарина в Хабаровск.
«Закладка капсулы — это знак уважения человеку, который открыл миру эпоху освоения космоса. Именно здесь в 1962 году Юрий Гагарин посадил лиственницу во время своего визита», — подчеркнул Сергей Кравчук.
По его словам, будущий мемориал должен стать не только архитектурным объектом, но и символом преемственности поколений.
«Наши дети должны знать историю своей страны. Мы — космическая держава, и именно советский человек первым шагнул в неизвестность, покорив космос. Этот памятник станет символом мужества и уважения к России», — добавил мэр.
Инициативу создания памятника поддержал внук космонавта Юрий Кондратчик. Он отметил, что идея обсуждалась не один год и теперь получила практическое воплощение.
«Сегодня мы сделали важный шаг — заложили основу будущего мемориала. Уверен, в Хабаровске появится новое знаковое место, которое будет вдохновлять молодёжь стремиться к звёздам», — сказал он.
В ближайшее время специалисты приступят к разработке эскиза памятника. Планируется, что его обсудят с жителями города, представителями творческого сообщества и молодёжью.
В мэрии подчеркнули, что будущий мемориал станет частью городской среды и будет выполнять не только памятную, но и образовательную функцию.