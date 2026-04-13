В Пскове состоялась инклюзивная ярмарка вакансий

Специализированная ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью прошла 26 марта в Пскове по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.
Ярмарку посетили 46 соискателей с инвалидностью и 12 компаний, которые представили 37 вакансий, охватывающих более 100 рабочих мест. По итогам встречи шесть участников мероприятия договорились о повторных собеседованиях. В ходе ярмарки педагоги детской художественной школы Пскова организовали мастер‑класс по живописи для студентов с инвалидностью и ОВЗ — участников движения «Абилимпикс».
Такое занятие способствовало раскрытию творческого потенциала, получению новых знаний и социокультурной адаптации слушателей. Кроме того, студенты с инвалидностью, обучающиеся в Псковском медицинском колледже, приняли участие в тренинге по составлению резюме. Мероприятие помогло им освоить ключевые навыки подготовки документов для поиска работы и повысить уверенность на этапе трудоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.