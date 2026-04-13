Двух человек госпитализировали после опрокидывания авто под Воронежем

Водителя и пассажира госпитализировали после аварии в новохоперском селе Пуховка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
ДТП случилось около пяти часов вечера 12 апреля. Уточняется, что водитель Niva не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. К месту происшествия выехали спасатели.
«Расчет ПСЧ-45 привлекался для деблокирования пострадавшего, отключения АКБ и сбора информации», — пояснили в ведомстве.
В аварии пострадали 66-летний водитель и 49-летний пассажир. Бригада СМП доставила мужчин в Борисоглебскую районную больницу.