На реках Татарстана сохраняется весенний подъем воды

В Татарстане на 13 апреля продолжается весенний подъем уровней воды на ряде рек. В Закамье суточный рост составил от 12 до 33 сантиметров, а на реке Вятке вода прибавила 41 сантиметр. На остальных реках республики за прошедшие сутки наблюдался спад паводочной волны. Интенсивность снижения колебалась от 1 до 82 сантиметров.
Уровни воды остаются выше отметок выхода на пойму на реке Кубне (+90 сантиметров) и на реке Иж (+23 сантиметра). На других реках показатели ниже этих уровней на 93−468 сантиметров. По сравнению со среднемноголетними максимальными значениями превышение зафиксировано только на реке Иж (+79 сантиметров). На реке Кубне уровень ниже на 22 сантиметра, на остальных реках — на 106−381 сантиметра.
Накануне в Татарстане за сутки река Вятка поднялась на 70 сантиметров. На большинстве рек республики наблюдается спад паводочной волны.