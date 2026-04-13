Юрист сказал, кого можно зарегистрировать в квартире без согласия собственников

Белорусский адвокат объяснил, кого можно зарегистрировать в квартире без согласия всех собственников.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кого в Беларуси реально можно зарегистрировать в квартире без согласия других собственников, пишет «Мiнская праўда».

Адвокат Дмитрий Вакшель рассказал, что в Беларуси у собственника доли в жилом помещении есть возможность предоставить право владения и пользования жилым помещением без согласия других собственников и жильцов квартиры своим родителям, супругу или супруге, а также детям.

— Постоянная регистрация по месту жительства является формальным подтверждением этого права, — отметил специалист.

То есть без согласия других в квартире могут быть зарегистрированы только ближайшие родственники. Другие лица, в том числе иные родственники, получить постоянную регистрацию могут только с письменного согласия иных участников долевой собственности на квартиру (ст. 136 Жилищного кодекса Беларуси).

