Юрист сказал, кого можно зарегистрировать в квартире без согласия собственников

Стало известно, кого в Беларуси реально можно зарегистрировать в квартире без согласия других собственников, пишет «Мiнская праўда».
Адвокат Дмитрий Вакшель рассказал, что в Беларуси у собственника доли в жилом помещении есть возможность предоставить право владения и пользования жилым помещением без согласия других собственников и жильцов квартиры своим родителям, супругу или супруге, а также детям.
— Постоянная регистрация по месту жительства является формальным подтверждением этого права, — отметил специалист.
То есть без согласия других в квартире могут быть зарегистрированы только ближайшие родственники. Другие лица, в том числе иные родственники, получить постоянную регистрацию могут только с письменного согласия иных участников долевой собственности на квартиру (ст. 136 Жилищного кодекса Беларуси).
