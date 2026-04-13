Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские студенты предложили проекты по развитию медицины и дорог

В Хабаровске прошел тематический форум, на котором представители студенческого сообщества озвучили инициативы по решению проблемных вопросов региона.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошел тематический форум, на котором представители студенческого сообщества озвучили инициативы по решению проблемных вопросов региона. Разработанные идеи планируется интегрировать в Народную программу, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В рамках форума, проведенного «Молодой Гвардией Единой России», пять команд разрабатывали механизмы улучшения качества жизни в крае. Дискуссии затронули темы регулирования средств индивидуальной мобильности, стоимости проезда в автобусах и развития медицинских услуг. Среди участников — представители ключевых образовательных организаций высшего и среднего звена.

Как пояснил руководитель регионального отделения партии Максим Иванов, запросы жителей становятся приоритетными задачами, которые необходимо реализовывать в течение следующих пяти лет. Форум стал площадкой для выработки прикладных решений. По словам организаторов, молодежь продемонстрировала глубокую вовлеченность в вопросы территориального развития, от крупных городов до отдаленных населенных пунктов края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru

