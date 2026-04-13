Хабаровские студенты предложили проекты по развитию медицины и дорог

В Хабаровске прошел тематический форум, на котором представители студенческого сообщества озвучили инициативы по решению проблемных вопросов региона. Разработанные идеи планируется интегрировать в Народную программу, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В рамках форума, проведенного «Молодой Гвардией Единой России», пять команд разрабатывали механизмы улучшения качества жизни в крае. Дискуссии затронули темы регулирования средств индивидуальной мобильности, стоимости проезда в автобусах и развития медицинских услуг. Среди участников — представители ключевых образовательных организаций высшего и среднего звена.
Как пояснил руководитель регионального отделения партии Максим Иванов, запросы жителей становятся приоритетными задачами, которые необходимо реализовывать в течение следующих пяти лет. Форум стал площадкой для выработки прикладных решений. По словам организаторов, молодежь продемонстрировала глубокую вовлеченность в вопросы территориального развития, от крупных городов до отдаленных населенных пунктов края.
